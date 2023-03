Supercoppa Italiana, ecco il nuovo format | C’è una novità

La Supercoppa Italiana cambia format: ecco quali sono le novità e dove si giocherà

A partire dalla prossima stagione la Supercoppa Italiana avrà un nuovo format. Dopo le richieste dell’Arabia Saudita, paese dove verranno svolte le prossime sei edizioni della Supercoppa, l’Italia ha deciso di seguire il modello spagnolo: le partecipanti saranno le prime due classificate in Serie A più le due finaliste della Coppa Italia.

La decisione è stata presa in seguito all’assemblea di Lega che ha avuto luogo questo pomeriggio. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il presidente della Serie A Lorenzo Casini ha annunciato che è stata accettata l’offerta dell’Arabia Saudita per i prossimi sei anni ed è già stato deliberato che si procederà con il nuovo format. Tuttavia, questa nuova formula non è definitiva, e si potrà decidere di tornare alla versione con due formazioni partecipanti.