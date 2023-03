Calciomercato Inter, arrivano buone notizie dalla Germania: l’attaccante sarà nerazzurro

Calciomercato Inter, la concorrenza si fa indietro per Marcus Thuram

Per l’Inter potrebbe essere arrivata la settimana che decide l’intera stagione e il futuro di molti giocatori della rosa. Le sconfitte contro Bologna e Spezia avrebbero portato la dirigenza a pensare ad un cambio radicale. La partita con il Porto potrebbe valere la permanenza in nerazzurro sia per Lukaku che per Dzeko. Per l’attacco, ormai da tempo, circola il nome di Marcus Thuram, attaccante francese in forza al Borussia Monchengladbach. Arrivano buone notizie per il giocatore proprio dalla Germania.

Thuram, Chelsea e Bayern Monaco non interessate al calciatore

Secondo quanto dichiarato dal giornalista di Sky Sport Deutschland, Florian Plettenburg, sia Chelsea che Bayern Monaco si sarebbero ritirate dalla corsa all’attaccante francese. La situazione sembrerebbe del tutto favorevole al club meneghino che potrebbero giovare del disinteressamento per affondare il colpo.