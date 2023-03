Calciomercato Inter, Inzaghi in bilico | Ecco lo scenario possibile

Inzaghi si avvicina al ritorno degli ottavi di Champions in una situazione non serena

Calciomercato Inter, stasera con il Porto Inzaghi si gioca molto

L’Inter questa sera è chiamata a difendere l’1-0 dell’andata contro il Porto: i nerazzurri sanno che la qualificazione ai quarti di finale è un traguardo molto importante per la società, il che rende questa partita molto delicata soprattutto considerando il campionato altalenante disputato fin qui dagli uomini di Simone Inzaghi.

Mercato Inter, dirigenza fredda con il tecnico ma non rischia l’esonero

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, dopo le sconfitte di Bologna e La Spezia, la critica lo ha fatto a pezzi e nessun dirigente lo ha difeso e questo non è un bel segnale. Marotta ha escluso il cambio in panchina in caso di eliminazione, ma l’ipotesi di un divorzio a giugno con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto resta molto concreta.