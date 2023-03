Calciomercato Inter, per Tramezzani Conte vuole tornare all’Inter

Calciomercato Inter, Tramezzani: “Conte vuole tornare in Italia. Lo vedo più all’Inter che alla Juve”

Intervistato da Calciomercato.com Paolo Tramezzani, allenatore ed ex difensore, ha parlato così di un possibile ritorno di Antonio Conte in Italia:

“Credo che la sua avventura al Tottenham sia al termine e immagino che abbia una grande voglia di tornare verso casa. L’ha detto e anche i suoi problemi di salute dell’ultimo periodo non aiutano a stare lontano dalla famiglia. Un ritorno di Antonio in Italia lo vedo più che probabile e se le due squadre sono Juve e Inter credo più a un Conte di nuovo in nerazzurro, piuttosto che in bianconero”.