Calciomercato Lazio, deciso il futuro di Tare | Lotito ha le idee molto chiare

“Non lo so se sia finita l’era Tare, ha fatto tantissimo per la Lazio ed è un uomo di fiducia di Lotito. C’è da considerare il feeling con l’allenatore, si parla da tempo di un possibile addio di Tare alla Lazio, fin da prima dell’arrivo di Maldini e Massara perché era il primo obiettivo del Milan. Lo scorso anno poteva andare all’Eintracht ed è rimasto. Fabiani è un uomo di Lotito ma sa quelli che sono i contorni del suo ruolo, alla fine deciderà tutto il Presidente Lotito e quindi bisognerebbe chiedere a lui cosa succederà”.

Sono queste le parole di Luca Marchetti, inviato di Sky Sport, che ha parlato del futuro del direttore sportivo della Lazio.