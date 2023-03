Calciomercato Milan, l’attaccante per Pioli può arrivare dall’Argentina | Sta stupendo tutti

Calciomercato Milan, tutti pazzi per Retegui del Tigre

Il Milan è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione: l’età media avanzata degli uomini del reparto avanzato di Pioli rende necessario un intervento sul mercato da parte di Maldini e Massara. In questi giorni, complice la fresca convocazione in Nazionale da Roberto Mancini, il nome di Mateo Retegui attira le attenzioni dei maggiori club.

Mercato Milan, rossoneri e Udinese su Retegui

Il bomber italo-argentino, di proprietà del Boca Juniors ma attualmente in forza al Tigre, è nelle mire del Milan ma anche dell’Udinese, secondo quanto riporta calciomercato.com. Retegui, vista anche la buona tecnica, sarebbe il terminale perfetto per Pioli. Ed è curioso sottolineare come già tre anni fa il classe 1999 poteva approdare in Italia, precisamente alla Roma.