Inter, non si può sbagliare | Gli obbiettivi valgono 100 milioni

Un tesoretto non male

Inter, tre obbiettivi da raggiungere

L’Inter ha tre obbiettivi da raggiungere: qualificazione alla prossima Champions League, qualificazione ai quarti di questa Champions League e la Coppa Italia. La qualificazione alla prossima Champions vale circa 50 milioni per la squadra di Zhang, non raggiungerla creerebbe un bel buco; il passaggio ai quarti di finale varrebbe circa 20 milioni ( 10 di passaggio turno e 10 circa dell’incasso della partita che si giocherebbe a San Siro); ed infine non dimentichiamoci della Coppa Italia che garantirebbe altri 5/6 milioni più il circa 7 milioni della successiva Supercoppa Italiana. Insomma un tesoretto che alla squadra neroazzurra farebbe davvero comodo.