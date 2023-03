Inter, Pizzi: “Domani bisogna stare molto attenti”

Inter, Pizzi preoccupato per la partita di Oporto

L’ex allenatore e calciatore, Fausto Pizzi, ai microfoni di TMW ha fatto il punto sulla situazione dell’Inter:

Che ne pensa di questa stagione dell’Inter? Sulle parole di Vieri?

“Finora il percorso in campionato è stato molto incostante. Troppe partite, soprattutto in trasferta, in cui non ha portato il risultato. In trasferta troppo brutta per essere l’Inter”.

Cosa si aspetta dal match di domani?

“Il Porto è una squadra temibile. L’Inter ha un piccolo vantaggio che deve cercare di allargare. I portoghesi sono ostici. Bisogna stare molto attenti perché loro ti fanno giocare male. Anche l’ambiente, poi, è molto caldo”

Su Inzaghi?

“È stato come la sua squadra quindi altalenante. È arrivato molto alto con i trofei vinti ma in campionato è stato, come la sua squadra, altalenante. Lo scorso anno, come questo, si poteva lottare per il campionato”.

Su Lukaku?

“Penso che, sicuramente, ci siano tanti reparti su cui i nerazzurri dovranno fare delle valutazioni. Dzeko è in scadenza, Lukaku è in prestito e Correa in due anni ha fatto poco. Non solo l’attacco, però, perché anche in difesa ci sono alcuni in scadenza e in prestito. Servirà un po’ di rifondazione dopo il biennio di Conte e di Inzaghi. Magari con il nuovo ciclo si potrebbe preferire una linea giovane”.

Che derby d’Italia sarà?

“È il derby d’Italia e in poco tempo le due squadre si incontreranno altre due volte. La partita di domenica avrà un risvolto molto importante per la Champions League”.