Inzaghi festeggia: “A rischio? Io sono tranquillo. Ora sotto con la Juventus”

Queste le parole di Inzaghi nel post gara ai microfoni di Canale 5: “Abbiamo fatto un’ottima partita, i ragazzi sono stati bravissimi, un grandissimo gruppo che ha fatto una grande gara contro una squadra difficile da affrontare. Un ottimo primo tempo, nel secondo alla fine abbiamo sofferto. Onore al gruppo che ha fatto la storia dell’Inter.

La fortuna conta relativamente, nel doppio confronto abbiamo meritato i quarti, non abbiamo subito gol. Ora ci giocheremo i quarti con tantissima fiducia. Panchina a rischio prima? Io festeggio e sono molto tranquillo, al momento parlerò, lo devo a me stesso e ai miei famigliari, le critiche so da chi sono mosse, so quali ascoltare. Abbiamo fatto una grande impresa e scritto un pezzo di storia dell’Inter.