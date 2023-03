Juventus, arriva la seconda carta Coviscon | Ecco di cosa si tratta

Juventus, bianconeri mai citati nel documento di due pagine

Continua la questione legata al ricorso della Juventus per la restituzione dei 15 punti di penalizzazione. Dopo i risvolti dei giorni scorsi, nella giornata odierna, la Coviscon ha fornito la seconda carta (due pagine, al fronte delle sei indicate da Chiné). Come riporta ANSA, in questa, inviata alla Procura della FIGC in datata 21 marzo 2021, la Coviscon avrebbe evidenziato lo svilupparsi di un fenomeno potenzialmente “patologico” nelle plusvalenze. La carte non presenterebbe alcun rimando alla Juventus, ma sarebbe improntata su un ampio e generico “clubs”. Infatti, non trattando in alcun modo il club bianconero, l’Organo di controllo dei bilanci avrebbe “individuato situazioni gestionali che meritano un attento monitoraggio e ciò anche nella prospettiva dell’adozione di potenziali iniziative istituzionali da parte dei competenti organi della Figc”.

Carta Coviscon, l’analisi dei bilanci e la richiesta di misure idonee

La Coviscon avrebbe successivamente evidenziato che “un’analisi sui bilanci delle società e mostra come il cosiddetto trading dei calciatori – pur avendo garantito copiose plusvalenze idonee a sostenere gli aggregati patrimoniali – abbia generato pochissima liquidità – si legge nel documento -. La Covisoc evidenzia una divergenza tra il prezzo pattuito e il valore dei diritti compravenduti”, sottolineando che: “sussistono innegabili peculiarità di cui non è possibile prescindere. Il patrimonio delle società di calcio è sovente rappresentato in maniera preponderante dal parco calciatori. Tale circostanza potrebbe indurre a condotte rivalutative al limite con conseguente alterazione dell’affidabilità dei bilanci”. In tal misura ne consegue la pericolosità del fenomeno che potrebbe portare a risvolti “potenzialmente patologici e per i quali chiede la possibile e celere adozione di misure”.