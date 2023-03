Juventus, Chiesa ancora a parte | Forfait per Friburgo?

Juventus, Chiesa ancora a lavoro individuale

La Juventus ha da poco finito l’allenamento di oggi in vista della partita con il Friburgo di giovedì alle 18.45. Domani si allena alle ore 12, con i primi minuti sempre visibili su Juventus Tv, poi partenza per Friburgo e alle 19.15 parlerà Allegri. Quello che si è notato durante l’allenamento di oggi è stato il lavoro, ancora una volta, a parte di Federico Chiesa. Questo mette molti dubbi in vista della partita contro il Friburgo in Europa League. Vedremo cosa succede nell’allenamento di domani mattina.