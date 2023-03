Juventus, ecco quando torna Pogba | Fissata la data del rientro

Juventus, dott. Tencone: “20-30 giorni per il rientro. Ricadute non naturali”

Il dottor Fabrizio Tencone, direttore della sede torinese di Isokinetic ed esperto di medicina sportiva, ha espresso il proprio parere in merito alla questione Pogba e lo ha fatto ai microfoni di tuttojuve.com. Il dottore ha fatto sulla stagione del calciatore francese: “E’ una stagione veramente travagliata per Paul, è partito tutto dall’infortunio al menisco che poteva esser facilmente risolvibile. Purtroppo la scelta di posticipare ed evitare l’intervento si è rivelata negativa, le problematiche purtroppo si sono protratte per tutti questi mesi. Il menisco esterno, poi, in fase di recupero è sempre più complesso di quello interno. Tutto questo sovraccarica le ‘strutture’, il nuovo infortunio di Paul non è gravissimo ma è l’ennesimo stop che non ci voleva proprio in un percorso riabilitativo come il suo”. Sulle continue ricadute ha aggiunto: “Non sono naturali, ci tengo a precisarlo. In un periodo così lungo, in tutti questi mesi, può avvenire un sovraccarico a livello muscolare: magari non corre bene o ha ancora un po’ di fastidio al ginocchio, per proteggersi inconsciamente potrebbe avere questi problemi”.

Dottor Tencone: “La mancanza di serenità può incidere sul carico”