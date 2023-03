Juventus, Sabatini esalta Fagioli

Juventus, Sabatini: “Mi hanno impressionato le sue prestazioni”

Durante la puntata di Pressing, Sandro Sabatini ha elogiato le grandi prestazioni di Fagioli e le buone prestazioni della Juventus:

“Mi hanno impressionato le prestazioni di Fagioli che ormai non è più un giovane, che però ha seguito un percorso, piano piano si è conquistato lo spazio e ora se lo merita, poi anche quella di Vlahovic che è entrato in un periodo in cui non glie ne va bene uno, ma contro la Sampdoria ha avuto tante occasioni, ha giocato con la squadra e prima o poi si sbloccherà”.