Lazio, non deludere i tifosi | In 400 contro l’AZ Alkamaar

Lazio, due gare per arrivare al meglio alla sosta

La Lazio di Maurizio Sarri è chiamata ad una settimana di fuoco: giovedì l’AZ e domenica il derby. Il tifo ne farà sicuramente da padrone: infatti sono circa 400 i tifosi laziali che voleranno in Olanda per spingere la Lazio in una rimonta clamorosa; mentre si parla di circa 25 mila biglietti venduti per il derby di domenica contro la Roma. Derby che questa volta avrà un sapore diverso: chi vince potrà essere davvero decisivo nella corsa alla prossima Champions League.