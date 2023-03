Lazio, Sarri studia il giocatore: chiamato per la sfida contro l’AZ

Lazio, Gonzalez stupisce Sarri

Diego Gonzalez, talento paraguaiano arrivato nel mercato di gennaio dal Celaya, nell’ultima seduta è stato chiamato in prima squadra per un allenamento con i grandi, in vista magari della prossima sfida di Conference League contro l’AZ Alkmaar. Sarri lo sta studiando molto da vicino, per valutare se il talento è pronto all’esordio.

Lazio, ora serve la conferma

Il nuovo esterno d’attacco, Diego Gonzalez, sta stupendo Sarri grazie alle sue giocate, ora però dovrà confermare quanto di buono ha fatto vedere negli allenamenti. La possibile chiamata in prima squadra ci fa pensare ad un possibile utilizzo giovedì sera. Il paraguaiano potrebbe avere la chance di dimostrare le sue doti.