Manchester City-Lipsia, probabili formazioni, precedenti e dove vederla in tv

Le probabili formazioni di Manchester City-Lipsia

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Akanji, Dias, Aké; De Bruyne, Rodri, Silva; Foden, Haaland, Grealish. All: Guardiola

Lipsia (4-2-3-1): Blaswich; Henrichs, Orban, Gvardiol, Halstenberg; Laimer, Haidara; Szoboszlai, Forsberg, Werner; André Silva. All: Rose

Precedenti e statistiche di Manchester City-Lipsia

Il Manchester City di Pep Guardiola si trova ancora alle prese con la Champions League che, nonostante i tanti tentavi, e una finale raggiunta nel 2021, non è ancora entrata a far parte della bacheca del club inglese. Mentre i Citizens provano l’ennesimo tentativo per riuscire ad alzare la Coppa dalle grandi orecchie, al contrario, il Lipsia, guidato da Marco Rose, vuole provare a rivivere la favola passata nel 2020, quando i tedeschi terminarono il loro cammino solamente in semifinale, contro il Paris Saint-Germain. Il match d’andata, alla Red Bull Arena, è terminato 1-1, con il gol di Mahrez al 27′ e Gvardiol al 70′. Nel secondo atto della sfida, si deciderà quindi quale tra le due squadre rientrerà tra le migliori 8 di questa edizione della Champions League. Il Manchester City ha vinto tutte le ultime 9 partite casalinghe della competizione contro squadre tedesche; l’ultima sconfitta risale infatti alla stagione 2013/14, quando a battere gli inglesi fu proprio il Bayern Monaco di Pep Guardiola. Il dato sui Die Roten Bullen, contro le squadre inglesi, in trasferta, è invece negativo, visto che nelle ultime tre sfide sono arrivate tre sconfitte. I Citizens non perdono in uno scontro ad eliminazione diretta di Champions League dalla stagione 2017/18, quando vennero battuti dal Liverpool. Il Lipsia di Rose è però in un grande stato di forma, sono 5 le partite di imbattibilità di fila ottenute dai tedeschi: quella di stasera si prospetta una sfida tutt’altro che scontata.

Dove vederla in tv

Manchester City-Lipsia sarà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Football e Sky Sport; mentre in diretta streaming su SkyGo, Now TV e Infinity.