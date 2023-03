Milan, l’attaccante salta l’Udinese | Gli aggiornamenti

Milan, Giroud diffidato

Olivier Giroud si è mostrato ancora una volta decisivo per il Milan, il francese ha siglato la rete numero 8 in campionato. L’attaccante ha realizzato il gol di momentaneo vantaggio nell’incontro casalingo di ieri sera contro la Salernitana, poi terminata in parità. Tuttavia, il francese ha aggiunto un nuovo problema alla serata non brillante dei rossoneri. Infatti, Giroud, ammonito nel secondo tempo, sarà costretto a saltare il prossimo incontro di campionato per diffida.

Giroud, una giornata di squalifica

I rossoneri dovranno fare a meno dell’attaccante nel match di sabato prossimo contro l’Udinese. Giroud tornerà dopo la sosta nazionali nell’incontro del Maradona contro il Napoli. Sabato toccherà a Origi o Ibrahimovic in attacco.