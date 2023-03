Porto-Inter, le ultimissime sulle formazioni

Porto-Inter, Inzaghi dentro o fuori

Match da dentro o fuori sia per l’Inter che per Inzaghi. Il tecnico piacentino è stato messo sul banco degli imputati da tutto l’ambiente nerazzurro, dopo le brutte sconfitte. Fra poco Lautaro e co. tenteranno di battere i ragazzi di Conceicao, in uno stadio maledetto per le italiane, il Do Dragao.

Porto-Inter, le probabili formazioni

PORTO (4-4-2) – Diogo Costa; Manafá, Pepe, Marcano, Zaidu; Uribe, Grujic, Eustaquio; Pepe, Taremi, Galeno. All.: Conceiçao.

INTER (3-5-2) – Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi.