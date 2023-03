Porto-Inter, le ultimissime sulle formazioni

Porto-Inter, decisiva per Inzaghi

L’Inter torna in campo stasera, nel match di Champions League valido per il passaggio ai quarti di finale, contro il Porto. Inzaghi è chiamato a dare una dimostrazione di carattere per cercare di passare al Do Dragao, campo maledetto per le italiane. Si prospetta un’altra gara equilibrata, in cui stavolta saranno i lusitani a prendere l’iniziativa.

Porto-Inter, le probabili formazioni

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Pepê, Pepe, Marcano, Zaidu; Eustáquio, Uribe, Grujić, Galeno; Taremi, Evanilson.

INTER (3-5-2): Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Lukaku