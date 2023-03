Porto-Inter, probabili formazioni, precedenti e dove vederla in tv

Le probabili formazioni di Porto-Inter

Porto (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Pepé, Grujic, Uribe, Franco; Galeno, Taremi. All: Conceiçao.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All: Inzaghi.

Precedenti e statistiche di Porto-Inter

L’Inter di Simone Inzaghi si trova ad un passo dalla qualificazione ai quarti di Champions League, che sarebbe un ritorno per i nerazzurri dopo un’astinenza di ben 12 anni, l’ultima volta fu nel 2011, nella stagione dopo il Triplete, quando alla guida dei nerazzurri c’era Gian Piero Gasperini. Per ottenere questo traguardo che salverebbe la stagione dell’Inter, finora deludente e fallimentare, e che garantirebbe alla società di Viale della Liberazione di guadagnare tanti milioni importanti in vista del mercato estivo, i nerazzurri dovranno però fare i conti con il Porto, guidato dall’ex Sérgio Conceição. La squadra di Milano è riuscita all’andata ad imporsi per 1-0 sugli avversari, ma questa volta la rosa di Inzaghi dovrà fare ancora meglio per riuscire a passare il turno, visto che si troverà davanti ai 52.000 tifosi del do Dragão, lo stadio del Porto.

I precedenti tra le due squadre, 5 in totale e tutti in Champions League, sono a favore dei nerazzurri, che hanno vinto 3 volte, tutte in casa, ma che non hanno mai avuto successo in Portogallo, 1 vittoria e 1 sconfitta. Inoltre, un dato negativo per quanto riguarda l’Inter contro le lusitane, è che ha vinto solamente 1 delle ultime 8 gare disputate contro squadre portoghesi in trasferta, registrando 4 pareggi e 3 sconfitte, di cui la più recente con lo Sporting Lisbona nel 2006. Questa statistica, aggiunta al fatto che i Dragões hanno vinto le ultime 4 partite casalinghe nelle coppe europee disputate contro squadre italiane (Roma, Juventus, Milan e Lazio), ci fanno capire ancora meglio la caratura dell’avversario che quest’oggi l’Inter dovrà affrontare e che i nerazzurri dovranno faticare per accedere ai quarti di finale.

Dove vederla in tv

Porto-Inter sarà visibile in chiaro su Canale 5 e sarò trasmessa anche da Sky, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, mentre in diretta streaming su SkyGo, Now TV, sul sito di Sportediaset e su Infinity.