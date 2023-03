Roma, Abraham non vede luce: via a giugno?

Roma, l’inglese fatica a trovare il gol

Tammy Abraham torna al centro delle critiche dopo le brutte prestazioni, delle ultime settimane. L’attaccante inglese sta faticando a trovare il gol, troppo pochi rispetto la scorsa stagione, 5 sono quelle in campionato ed 1 in Europa. Nella prima parte di campionato il bomber della Roma si era concentrato totalmente sulla possibile convocazione per andare al Mondiale, poi mancata per il scarso rendimento, mentre l’inizio del 2023 aveva dato l’impressione di essere tornato in lui. Invece no. Il dato che preoccupa di più è inerente alla sfida contro il Sassuolo, in cui l’inglese, non è mai arrivato a tirare nello specchio della porta e zero dribbling.

Roma, Abraham verso l’addio

L’attaccante giallorosso, con ogni probabilità, a giungo andrà via. A chiamarlo sono i club di Premier League che sono disposti a pagare la cifra che la Roma richiede, ovvero 75mln di euro. Aston Villa ed Everton rimangono le più attive sul giocatore, ma attenzione al Manchester United.