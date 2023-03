Roma, Illarramendi carica l’ambiente e sfida la Roma

Roma, Illarramendi: “Crediamo nella rimonta”

Il capitano della Real Sociedad crede fortemente nelle capacità dei suoi compagni e nella possibilità di rimonta. Sa benissimo che il pubblico farà la sua parte, e si è espresso così a MundoDeportivo:

“Sappiamo di essere capaci e crediamo in questa rimonta, ci pensiamo da domenica. Abbiamo dato molte ragioni ai tifosi per credere in questa squadra, il primo gol sarà segnato dai loro. Abbiamo bisogno della loro spinta e del loro sostegno. Sappiamo che Anoeta sarà al top, che saranno con noi, dandoci forza e calore. Rimonteremo insieme“.