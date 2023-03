Spalletti sicuro: “Contro l’Eintracht per vincere servirà il fattore C. Dobbiamo essere più umili”

“Servirà di più il cuore o il cervello? Cuore, cervello e anche un po’ di culo”. E poi ancora: “Tatticamente cosa mi aspetto dall’Eintracht? Non so loro cosa proporranno, sono strategie che spettano a Glasner, ma so che tenteranno di fare qualcosa di diverso sicuramente perché il risultato della partita dell’andata li obbligherà a fare qualcosa di differente. Devono recuperare un risultato, quindi avranno una tattica di pressione maggiore rispetto all’andata, anche se la loro caratteristica è di essere bravi a ripartire e attaccare gli spazi a campo aperto. Dobbiamo essere così umili e normali da saper valutare o almeno di avere tutte le attenzioni per quello che gli altri possono mettere davanti. Loro ci metteranno davanti delle cose ma noi saremo pronti a fronteggiare tutto”.

Sono queste le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte.