Tottenham: già pronto il successore di Conte

Antonio Conte lascerà il Tottenham

Antonio Conte con molta probabilità lascerà il Tottenham al termine di questa stagione per far ritorno in Italia. Anno sabbatico o panchina già pronta?

Le condizioni fisiche di Conte non sono le migliori, e dopo l’operazione l’ex allenatore di Inter e Juventus ha manifestato la volontà di voler ritornare nel Belpaese.

A Torino lo attendono a braccia aperte, nel caso in cui la stagione della Juventus dovesse essere fallimentare, e Conte sarebbe l’uomo giusto per ricominciare un ciclo vincente.

IL NUOVO ALLENATORE DEL TOTTENHAM

Chi sarà il nuovo allenatore del Tottenham? Secondo quanto riporta Sunsport, il prescelto dagli Spurs sarebbe Marco Silva attuale allenatore del Fulham.

L’allenatore portoghese Silva, ha riportato il Fulham in Premier ed in questa stagione, trascinato da bomber Motrovic, è ai margini della zona Europa. Marco Silva ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024, ma questo non rappresenterebbe un grosso problema per la ricca proprietà degli Spurs.