Calciomercato Inter, Ausilio lavora al colpo dal Club Bruges

Calciomercato Inter, messo nel mirino Buchanan

Data la quasi certa partenza di Dumfries, l’Inter si vuole muovere in anticipo per trovare il sostituto. Ausilio lo avrebbe trovato in Belgio, precisamente nel Club Bruges, e porta il nome di Tajon Buchanan. Come rivelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Ausilio avrebbe incontrato qualche giorno fa l’agenzia che si occupa della mediazione nella trattativa per il calciatore canadese.

Calciomercato Inter, passi avanti per il canadese

Buchanan non resta però solo una alternativa al partente Dumfries, ma potrebbe essere una buona carta offensiva a basso costo. Infatti il costo del cartellino di Buchanan è di circa 10-12 milioni di euro, costo che per l’Inter sarebbe ideale, data la situazione economica complicata. Ma il prezzo basso non abbassa di certo le qualità del calciatore canadese.