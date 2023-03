Calciomercato Inter, il nuovo innesto potrebbe arrivare dalla Premier

Operazione legata all’esito che darà il campionato inglese

Tutto dipenderà dal verdetto finale che detterà il campo. A fine stagione le dirette interessate tireranno le somme e solo allora si saprà con certezza l’esito dell’operazione qualora ovviamente venga posta in essere. In questi giorni nei corridoi degli uffici della Pinetina, è tornato di moda un vecchio nome già avvicinato in passato dalla società interista, ossia Junior Firpo. Il laterale di origine dominicana milita in Premier League tra le file del Leeds United. Il suo futuro però stando a delle indiscrezioni, non sembrerebbe così certo specie se il club inglese si ritroverà a retrocedere in Championship, la nostra Serie B. Il Leeds infatti si trova nella cosiddetta zona retrocessione in compagnia del Southampton, del Bournemouth, del West Ham, del Leicester e dell’Everton, tutte lì vicino e divise da pochissimi punti le une dalle altre. Inoltre i prossimi impegni di campionato non lasciano ben sperare soprattutto se uno di questi si chiama Arsenal, capolista indiscussa della classifica.

Calciomercato Inter, i dettagli di un’eventuale proposta

Se il Leeds quindi retrocederà, allora si tenterà l’assalto. Firpo ultimante sta giocando poco, decisione dettata non tanto per scelta tecnica ma perché il ventiseienne è reduce da un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde per molto tempo. Le sue qualità e le sue potenzialità restano in ogni caso indiscutibili. Prodotto della cantera del Barcellona, già in passato venne accostato all’Inter ma alla fine non se ne fece poi nulla. Il valore del calciatore si aggira intorno ai 10 milioni, ma Beppe Marotta avrà prima da sbrigliare il discorso legato a Gosens, dato in uscita con destinazione Bundesliga. Verranno valutate ovviamente le offerte che arriveranno e in base a quelle e ad una eventuale retrocessione del Leeds in Championship, la dirigenza nerazzurra si preparerà a presentare una proposta soddisfacente per giungere a Firpo.