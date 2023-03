Calciomercato Juventus, Caressa svela: “Rabiot deve restare a Torino. Ecco perchè”

Calciomercato Juventus, Caressa: “Rabiot aiuta tanto Allegri”

Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha parlato della Juventus e del centrocampista francese, grande protagonista di quest’anno.

Queste le parole del noto commentatore: “Rabiot prima era quello che portava la palla, faceva la sgroppata e portava il pallone, mentre adesso è quello che si inserisce senza palla. Secondo me ha scoperto un nuovo modo di giocare a calcio, che per lui è più fruttuoso perché mette il fisico e questo lo aiuta moltissimo. Poi fa anche doppietta. E’ il secondo marcatore stagionale della Juventus e per un centrocampista non è scontato, ma per le squadre di Allegri sì.