Calciomercato Juventus, il Real Madrid vuole Vlahovic | L’offerta

Calciomercato Juventus, Vlahovic lontano dalla Juventus?

La stagione di Dusan Vlahovic, non è sicuramente delle migliori: la pubalgia che ha bloccato il giocatore per tante partite, il Mondiale che non è andato proprio come sperava l’attaccante serbo, ed ora dopo la ripresa del campionato e la doppietta con la Salernitana, nuovamente tante partite senza essere davvero decisivo, per ultimo il rigore sbagliato contro la Sampdoria.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid pressa Vlahovic

Tutte questi punti di domanda su Vlahovic. fanno riflettere la dirigenza bianconera, dato che lo scorso gennaio è stato fatto un investimento molto importante su di lui. A tutto questo si aggiungono le insistenti voci dalla Spagna che vogliono il Real Madrid in forte pressing sul calciatore della Juventus. Infatti, come riportato da As, i Blancos vorrebbero fare di Vlahovic l’erede di Benzema, e smbrano pronti ad offrire alla Juventus ben 100 milioni. Vedremo cosa ne penserà il calciatore e la dirigenza bianconera.