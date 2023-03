Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per la società torinese

Bianconeri tornano sull’attaccante del West Ham

Già in passato si era molto parlato di questo possibile passaggio ma stavolta le condizioni lasciano presupporre che l’affare potrebbe concretizzarsi. Ciò che lega la Juventus a Gianluca Scamacca è una sceneggiatura fatta da tentativi mirati nel prendersi l’attaccante. Due per l’esattezza. Il primo venne condotto dall’allora d.s. Fabio Paratici e il secondo dall’attuale dirigente Federico Cherubini. All’epoca la punta romana giocava ancora in Italia tra le fila del Sassuolo. In entrambi i tentativi però non si riuscì a raggiungere l’accordo migliore che soddisfacesse l’esigenze un po’ di tutti. Ma come dice il proverbio, “non c’è due senza tre”, ed ecco quindi la dirigenza bianconera pronta a tornare all’attacco e a salire nuovamente sul ring, in quello che può essere definito un po’ il terzo round.

Calciomercato Juventus, i segnali che lascerebbero ben sperare

Attualmente Scamacca milita in Premier League tra le file del West Ham. Acquistato la scorsa estate per una cifra pari a 38 milioni, purtroppo nella stagione corrente sta avendo non poche difficoltà nel ritagliarsi più spazio. Complici degli infortuni ricorrenti così come delle panchine consecutive, da inizio anno l’attaccante romano non ha mai disputato 90 minuti per intero ed è andato in rete solamente lo scorso gennaio nella gara contro il Leeds. La rottura tra lui e il club inglese sembra quindi inevitabile e di conseguenza questo rappresenta un’occasione più che ghiotta per la società torinese. Ovviamente molto dipenderà anche dal futuro legato a Vlahovic ed alle offerte che verranno presentate alla dirigenza juventina. Una cosa resta certa però, o perlomeno cosi sembrerebbe. Scamacca molto probabilmente lascerà l’Inghilterra.