Calciomercato Juventus, si allontana il difensore per Allegri

Calciomercato Juventus, si cerca di anticipare la concorrenza

L’interesse per il difensore del Lipsia Gvardiol era già cosa nota. La Juventus si stava muovendo con anticipo per cercare di dare a Massimiliano Allegri il rinforzo, e il rinnovamento, difensivo che serve. I dirigenti bianconeri si erano già mossi prima che il centrale si metteva alla luce nel Mondiale, ma tutto questo anticipo potrebbe non servire a nulla.

Calciomercato Juventus, che corsa per il centrale del Lipsia

Per Gvardiol la concorrenza appunto è diventata davvero intensa. Stando a delle indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, e riportate da The Athletic, sul forte centrale si darebbero fiondate tutte le top di Premier League: Chelsea, Manchester City e Liverpool. Da non dimenticare il forte interessamento anche del Real Madrid.