Calciomercato Lazio, brusca frenata per l’attaccante: gli aggiornamenti

Calciomercato Lazio, il Cadice molla Luis Alberto

L’attaccante della Lazio, Luis Alberto, ha espresso più volte il suo voler lasciare la capitale. L’intento del numero 10 è quello di tornare in Spagna per riavvicinarsi a casa, grande occasione per il Cadice che ha tentato il colpaccio. I contatti sono stati avviati mesi fà, portando la trattativa ad un buon punto, l’unico problema il nodo ingaggio.

Lazio, Vizcaino: “Si fa pagare molto”

Manuel Vizcaino, presidente del Cadice, nel corso di una diretta Twitch si è soffermato sul sogno proibito Luis Alberto della Lazio: “Guadagna quello che guadagna, fa parte dell’élite. Gli piace molto la sua patria, gli piace molto Cadice. Si fa pagare molto di più di quello che il Cadice incassa per tutti gli abbonamenti”.