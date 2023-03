Calciomercato Lazio, deciso il futuro di Milinkovic-Savic | La posizione di Tare

Calciomercato Lazio, il rinnovo di Milinkovic tarda ad arrivare

La Lazio è sempre sulle spine per il futuro di Sergej Milinkovic-Savic: il contratto del centrocampista serbo è in scadenza nel 2024 ma ad oggi ancora non ci sono novità riguardo un possibile prolungamento che allontanerebbe le voci di mercato.

Calciomercato Lazio, la decisione presa su Milinkovic è la cessione a fine stagione

Come riportato da Il Tempo, il centrocampista serbo andrà via in estate. I recenti contatti tra società ed entourage del calciatore non hanno sortito gli effetti sperati e sembra che l’addio sia inevitabile. Durante la sosta per le nazionali potrebbe arrivare il tanto atteso incontro con l’agente Kezman. Rimane in piedi l’ipotesi di un rinnovo con una clausola rescissoria piuttosto bassa che si aggiri intorno ai 40 milioni di euro.