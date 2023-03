Calciomercato Milan, arriva l’offerta per il rinnovo di Leao

Calciomercato Milan, Leao dove sei?

All’interno dell’ambiente Milan tiene banco un caso, che è quello di Rafael Leao. Il calciatore a secco da tante giornate, sembra anche avere un atteggiamento non idoneo in campo: poca voglia, non rincorre l’avversario. Questo divide la tifoseria in due, tra chi vorrebbe trattenerlo e chi pensa che ormai sarebbe meglio cederlo ed usare i soldi ricavati per un grande mercato.

Calciomercato Milan, arriva la proposta di rinnovo del Milan

Forse a condizionare Leao è proprio l’accordo ancora non raggiunto sul rinnovo, certo non solo per colpa del Milan. Ma come riferisce stamattina il Corriere della Sera, dopo gli ultimi due mesi, il rinnovo sembra essere più vicino rispetto a gennaio, anche se la firma tarda ad arrivare. Una cosa è certa, il Milan sta facendo il possibile per rinnovare il portoghese, ma sicuramente non si andrà oltre i 7 milioni all’anno di ingaggio.