Calciomercato Milan, si tenta il colpaccio

La dirigenza rossonera pronta a fare sul serio

Sebbene resti ancora parecchio tempo alla conclusione della stagione e alla relativa sessione di mercato estiva che ne conseguirà, il Milan inizia a scaldare i motori, sondando e studiando le migliori strategie per arrivare a quelli che sono definiti i target di mercato. In questi giorni le attenzioni sono tutte rivolte ad un calciatore relativamente giovane che sta letteralmente stregando con le sue prestazioni alcuni club piuttosto importanti. Si tratta di Lazar Samardzic, centrocampista tedesco in forza all’Udinese. Il ventunenne di ruolo trequartista è un autentico gioiello che sta attirando su di se molteplici riflettori di svariate società, Napoli fra tutte. La concorrenza per arrivare a lui quindi è abbastanza serrata ma il club milanese ha le idee molto chiare ed ha già pronta una strategia per arrivare ad aggiudicarsi le sue prestazioni.

Calciomercato Milan, ecco la strategia per arrivare al tedesco

Quindici milioni pronti sul piatto più una contropartita tecnica. Al momento è questa la strada che sta intraprendendo la società rossonera. La contropartita tecnica inoltre, risponderebbe al nome di Daniel Maldini, figlio del ben più noto Paolo Maldini, attuale dirigente milanista. Maldini junior, ad oggi è in prestito allo Spezia e il recente gol fatto venerdì scorso ai danni dell’Inter, sta facendo salire le sue quotazioni. Inoltre il centrocampista di proprietà del Milan è da tempo molto apprezzato dall’Udinese stessa, società dove per l’appunto milita Samardzic. Le condizioni e i presupposti affinché l’operazione si concretizzi, ci sono tutti, resta soltanto da attendere quali esiti porterà la futura sessione di mercato estiva.