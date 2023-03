Calciomercato Roma, il difensore nel mirino della Serie A: Mourinho da l’ok

Calciomercato Roma, crisi per Kumbulla

Crisi nera per il difensore albanese della Roma, Maresh Kubulla. Il difensore è sta il principale artefice della sconfitta subita contro il Sassuolo, a causa del suo insensato gesto di reazione. Con il gol realizzato all’andata ci si aspettava, dal ragazzo, qualcosa di più, ma così non è stato.

Roma, tanta la concorrenza per Kumbulla

Il centrale albanese ha il contratto in scadenza nel 2025 e al momento non ci sono segnali per il rinnovo. In estate sembra destinato a cambiare casacca, infatti interessa particolarmente al Torino di Ivan Juric (suo ex allenatore all’Hellas Verona). Sullo sfondo ci sono anche Bologna, Fiorentina e soprattutto Lecce, con cui la Roma ha un canale aperto per una serie di operazioni fatte o fattibili in prospettiva futura.