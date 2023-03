Calciomercato Roma, Tiago Pinto sfida la Juventus per l’argentino: i dettagli

Calciomercato Roma, Tiago Pinto interessato a Emiliano Martinez

La Roma segue con attenzione anche il mercato dei portieri: Tiago Pinto infatti ha messo nel mirino il fresco Campione del Mondo con l’Argentina Emiliano “Dibu” Martinez. Sarebbe un testa a testa con la Juventus, anche lei interessata all’estremo difensore dell’Aston Villa.

Roma, Martinez in giallorosso solo in caso di addio di Mou

Come riportato da Tuttosport, Pinto potrebbe anticipare tutti, compresa la Juventus, ma solo in caso di addio di Mourinho. Infatti in caso di permanenza dello Special One resterà Rui Patricio. Nonostante qualche errore in questa stagione, il portoghese resta il preferito dello Special One.