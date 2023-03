Fantacalcio – Laurientè e Rabiot brilleranno ancora? E intanto Inzaghi aspetta la Lula..

Fantacalcio, top e flop della giornata in Serie A

Giornata segnata dalle sconfitte di Roma, Atalanta ed Inter e dai pareggi di Lazio e Milan che ingessano la situazione in zona Champions, alle spalle del Napoli tornato alla vittoria. Bene anche la Juve, che vince soffrendo, e lo Spezia che si rilancia in zona salvezza. A livello individuale quindi turno particolarmente favorevole tra i “big” al bianconero Rabiot, sempre più decisivo, mentre cade rovinosamente Lautaro che fallisce un calcio di rigore. Pessima giornata anche per l’espulso Kumbulla mentre brillano gli spezzini Nzola e Dragowski.

Vediamo com’è andata ruolo per ruolo

PORTIERI – Il portiere dello Spezia grazie alla respinta sul rigore di Lautaro assurge alla figura di eroe della domenica e risulta il migliore nel suo ruolo nella 26esima giornata. Per lui un gratificante 7,5 di media che la prodezza (mitigata dal gol comunque incassato) trasforma in un rotondo 9,5 di fantamedia. Alle sue spalle ben figurano Skorupski, i redivivi Sirigu e Skorupski ed il solito Provedel, tutti con un rassicurante 6,5. Va malissimo al doriano Turk che pur meritando la sufficienza (6 pieno), finisce per rimediare un bruttissimo 2 in fantapagella a causa delle 4 reti incolpevolmente subite. Poco meglio Rui Patricio (2,5 di fm ma 6,5 per chi gioca col modificatore!) e Consigli (sempre 6.5 ridotto a 3,5) coinvolti loro malgrado nel rocambolesco batti e ribatti dell’Olimpico.

DIFENSORI – Rrahmani e Singo si dividono il gradino più alto del podio per la difesa grazie alla rete realizzata che li porta a raggiungere la fantamedia del 10. Una spanna sotto il ritrovato Bremer, il costante Becao e l’estemporaneo Augello, tutti con la fantamedia del 9,5. A livello prestazionale, ma senza bonus, registriamo il 7 di Kim, Gravillon, Schuurs e l’8 di Bradaric (impreziosito dasll’assist per Dia). Il romanista Kumbulla, come anticipato, paga col 2 la sua follia, già rimarcata dal 3 in pagella. Poco meglio il compagno di squadra e di reparto Ibanez che si ferma a 4,5 con ammonizione al pari dello spezzino Caldara.

CENTROCAMPISTI – Continua la stagione estremamente positiva del francese Rabiot che strappa un bel 7,5 in pagella e raggiunge quota 13,5 grazie alla doppietta. Subito dopo il viola Mandragora (stesso voto “condito” da un assist, una rete e un giallo). Terzo posto per il solito Kvaratskhelia fermo “solo” al 10,5 nonostante una rete da urla. Il leccese Gonzalez ed il romanista Camara sono i centrocampisti peggiori del turno con una media pari a 5 peggiorata in 4,5 dall’ammonizione rimediata.

ATTACCANTI – In attacco è la giornata di Laurientè che stende la Roma con una doppietta ed un assist. Per lui 13,5 di fantamedia! Alle sue spalle il suo capitano, Berardi, che totalizza 11,5 grazie ad un assist ed alla realizzazione del rigore da lui stesso procurato. Stessa fantamedia per Nzola mentre Cabral ed il neofita Soulè si fermano a quota 10. Lautaro fallisce un rigore molto importante e finisce ovviamente dietro la lavagna. Impietosa per lui la fantamedia del 2. Mezzo voto in più per il compagno di sventura Vlahovic (2,5).