Il Napoli raggiunge i quarti per la prima volta nella storia | Eintracht eliminato

Il Napoli passeggia contro l’Eintracht

Dominio azzurro al Maradona, i partenopei raggiungono i quarti di finale di UEFA Champions League per la prima volta nella loro storia. Ancora una prestazione di livello altissimo in Europa per la squadra di Spalletti dopo il dominio assoluto del girone. Azzurri in vantaggio all’ultimo minuto della prima frazione con Victor Osimhen, protagonista della serata; sempre l’attaccante nigeriano sigla il gol del raddoppio appoggiando in rete un grande passaggio di Di Lorenzo; il 3-0 è firmato Piotr Zielinski che, al 18°minuto della ripresa, non sbaglia dagli undici metri. Il Napoli passeggia sul velluto e, senza alcuna difficoltà ,porta a casa una qualificazione già quasi certa alla vigilia (data la vittoria per 2-0 a Francoforte nell’andata).

Napoli-Eintracht Francoforte, risultato e tabellino

Reti: 45′ pt e 8′ st Osimhen, 18′ st Zielinski (rig.)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim (21′ st Juan Jesus), Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski (29′ st Ndombele); Politano (21′ st Lozano), Osimhen, Kvaratskhelia (29′ st Elmas). A disp.: Idasiak, Gollini, Juan Jesus, Elmas, Lozano, Olivera, Simeone, Bereszynski, Ostigard, Gaetano, Ndombelé. All. Spalletti.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Buta, N’Dicka; Knauff (17′ st Alidou), Rode (30′ st Jakic), Sow, Lenz (22′ st Max); Kamada, Gotze; Borrè. A disp.: Ramaj, Horz, Smolcic, Jakic, Alidou, Touré, Hasebe, Alario, Chandler, Max. All. Glasner.