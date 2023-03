Il Real Madrid vince ancora (1-0): i Blancos approdano ai quarti di finale

Nella sfida di ritorno degli ottavi di Champions Legue e dopo il 5-2 dell’andata il Real Madrid di Ancelotti vince ancora contro il Liverpool grazie ad un gol di Benzema al 78′ con un risultato complessivo di 6-2 e consente ai “Blancos” di approdare ai quarti dove ad attenderli ci saranno anche Milan, Inter, Napoli, Benfica e Chelsea.

Il tabellino:

REAL MADRID: Courtois T. (Portiere), Carvajal D. (dal 41′ st Lucas), Militao E., Rudiger A., Fernandez N., Kroos T. (dal 39′ st Tchouameni A.), Camavinga E., Modric L. (dal 37′ st Ceballos D.), Valverde F., Benzema K. (dal 37′ st Rodrygo), Vinicius Junior (dal 39′ st Asensio M.). A disposizione: Asensio M., Ceballos D., Diaz M., Hazard E., Lucas, Lunin A. (Portiere), Mendy F., Odriozola A., Rodriguez A., Rodrygo, Tchouameni A., Vallejo J. Allenatore: Ancelotti C..

LIVERPOOL: Alisson (Portiere), Alexander-Arnold T., Konate I., van Dijk V., Robertson A., Fabinho, Milner J. (dal 28′ st Oxlade-Chamberlain A.), Salah M., Diogo Jota (dal 12′ st Elliott H.), Gakpo C., Nunez D. (dal 12′ st Firmino R.). A disposizione: Adrian (Portiere), Carvalho F., Elliott H., Firmino R., Gomez J., Jones C., Keita N., Kelleher C. (Portiere), Matip J., Oxlade-Chamberlain A., Tsimikas K., Williams R. Allenatore: Klopp J..

Reti: al 34′ st Benzema K. (Real Madrid) .