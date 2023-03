Inter, Cassano: “Inzaghi non è un grande allenatore”

Inter, Cassano duro su Inzaghi

Nonostante il passaggio del turno in Champions League, Antonio Cassano ci va ancora una volta giù duro con Simone Inzaghi. Queste le sue parole alla Bobo Tv:

“Faranno passare Inzaghi come uno che ha raggiunto un grandissimo obiettivo: no, assolutamente. Mandatelo via a maggio. Ai tifosi viene buttato il fumo in faccia per prenderli per il culo, stop. Tra andata e ritorno non meriti, hai fatto una partita schifosa: e mi dici che hai meritato e hai fatto la storia per un quarto di finale? Queste parole fanno capire la non grandezza dell’allenatore. Se lo pensa davvero, è un limite: non è un grande allenatore che può portare l’Inter a vincere“.