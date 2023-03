Inter, i quarti di Champions aiutano il mercato | Ecco quanto incassano i nerazzurri

Inter, la qualificazione con il Porto vitale per le casse nerazzurre

L’Inter con il pareggio sofferto ieri sera al Do Dragao si è aggiudicata la qualificazione ai quarti di finale di Champions League: una boccata d’ossigeno vitale per le casse nerazzurre che rende anche più stabile la panchina di Simone Inzaghi.

Inter, il passaggio ai quarti di finale porta circa 20 milioni

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Uefa onorerà la società di viale della Liberazione con un bonifico da 10,6 milioni di euro come premio per l’accesso ai quarti di finale. Oltre a qualche bonus dagli sponsor, c’è infine l’aumento della quota di market pool sempre della Uefa che in parte dipende dalle partite disputate nella competizione: al Do Dragao l’Inter ne ha conquistate due in più, che porteranno la cifra totale sopra la soglia dei 20 milioni totali. Con questo tesoretto, è probabile che basterà una sola cessione “pesante” in estate per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario.