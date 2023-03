Juventus, il Mondiale ci ha dato un D Maria rinato

Juventus, da gennaio è un altro Fideo

La stagione di Di Maria è sicuramente una stagione a due volti: quello prima del Mondiale con un solo gol e giocando solo 4 partite da titolare, tra mille infortuni e un’ambiente che inizia a pensare che il Fideo fosse venuto solo per prepararsi al Mondiale. Quel Mondiale che Di Maria ha vinto con la sua Argentina, e che ha consegnato alla Juventus un nuovo e rinato Di Maria. L’argentino da gennaio 2023 ha giocato 11 partite su 14 da titolare segnando 7 gol di cui 4 di fila tra Nantes e Friburgo, e non banali, come il primo eurogol contro il Nnantes.