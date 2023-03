Lazio, Immobile vede il derby

La corsa contro il tempo in vista del derby di domenica è iniziata per Ciro Immobile. Già ieri si è allenato ed oggi incrementerà i carichi di lavoro. Stamattina è durata poco più di mezz’ora la vista del calciatore in Paideia. L eparole dette dal biancoceleste all’ingresso della clinica, fanno sprerare tutti nel possibile rientro in vista del derby:

“Sto meglio. Dipende da oggi”.

Bisogna quindi aspettare qualche ora per un responso quasi definitivo.