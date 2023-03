Lazio, Milinkovic-Savic pronto a riprendersi la squadra

Lazio, Milinkovic in un periodo no

Il faro di questa squadra, insieme al bomber Ciro Immobile, è Milinkovic-Savic. Il serbo è da qualche tempo in un periodo di flessione, non arrivano gli assist, non arrivano i gol. Maurizio Sarri non è scontento del lavoro che svolge, infatti per lui il suo atteggiamento è sempre serio e disponibile.

Lazio, 4 giorni da vero sergente

I prossimi 4 giorni vedranno de gare molto decisive per la Lazio: prima giovedì l’Az Alkmaar e domenica la stracittadina. Due partite che Milinkovic vuole vivere da leader. Finora i gol in campionato sono quattro, mentre in Europa League ne aveva siglati due. Nel 2023 solamente un sigillo in occasione della splendida vittoria per 4-0 contro il Milan. Chissà che non torni a segnare ed essere decisivo proprio in occasione di queste due partite fondamentali per la stagione della Lazio.