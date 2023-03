Milan, arrivano buone notizie: l’attaccante torna in nazionale

Milan, Ibrahimovic convocato dalla nazionale svedese

Ora è ufficiale: Zlatan Ibrahimovic torna in nazionale. Dopo il rientro con il Milan, il 41enne svedese, è stato convocato dal ct Janne Andersson che ha spiegato con queste parole la propria scelta: “Zlatan e io siamo stati sempre in contatto, compreso il periodo del suo infortunio. Ora si sente bene, è tornato in campo col Milan e può dare il proprio contributo in campo. Anche la sua personalità ed esperienza aggiungono molto alla squadra. È unico in questo senso”.

Ibrahimovic, allontanata ogni voce di ritiro

Zlatan Ibrahimovic sarà presente nella doppia sfida, valida per le qualificazioni a UEFA EURO2024, che vedrà la Svezia confrontarsi con Belgio e Azerbaijan. Ibra torna dopo un anno dall’ultima apparizione del marzo 2022 contro la Polonia. La convocazione è una buona notizia anche per il Milan e allontana ogni voce sul possibile ritiro dell’attaccante al termine di questa stagione.