Milan, l’attacco così non va | Una media bassissima

Milan, media di un gol a partita dopo il Mondiale

Se il punto di forza prima della sosta per il Mondiale era proprio l’attacco, da inizio gennaio è diventato un problema. Su 15 partite giocate tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League, il Milan hanno segnato soltanto 15 gol, avendo una media di un gol a partita. Una media davvero troppo bassa per una squadra che doveva lottare per il primo posto in campionato, e che ora deve guardarsi attorno per cercare in ogni modo di qualificarsi alla prossima Champions League.