Napoli-Francoforte, le ultimissime sulle formazioni

Con l'aiuto del Maradona per strappare il pass dei quarti

Napoli-Francoforte, al Maradona per continuare la magia

Gli azzurri già all’andata hanno dimostrato di essere superiori e faranno valere nuovamente il fattore “Maradona”: in casa, in Champions League, sono imbattuti da ben 11 partite. Non rischieranno di deconcentrarsi nel ritorno con l’Eintracht Francoforte ed un’altra vittoria partenopea è assai probabile.

Napoli-Francoforte, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1) – Trapp; Tuta, Jakic, N’Dicka; Knauff, Sow, Rode, Max; Gotze, Kamada; Borré. All.: Glasner.