Real Madrid-Liverpool, le ultimissime sulle formazioni

Real Madrid-Liverpool,

Un’eventuale rimonta del Liverpool sembra pura utopia, tenendo conto che il Real Madrid in Champions si esalta e non sbaglia un colpo. In ogni caso i Reds dovranno per forza sbilanciarsi ed andare all’attacco per provare quanto meno a portarsi in vantaggio e dunque turbare la tranquillità delle Merengues.

Real Madrid-Liverpool, le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger, Nacho; Modrić, Tchouaméni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinícius Jr.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Gakpo, Darwin Núñez.