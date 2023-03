Roma, per Stefano Agresti domani c’è bisogno dei titolari

Roma, il fenomeno delle radio

Quello che succede a Roma con le radio, è un fenomeno che non succede in nessuna altra parte dell’Italia. Tante radio che ascolta e danno spazio di parola a tanti ex calciatori, opinionisti e giornalisti. Un fenomeno che coinvolge tutto il tifo attorno alla Roma.

Roma, Agresti: “Con le riserve si rischia di andare ai supplementari”

Stefano Agresti, questa mattina ha parlato proprio della sfida di Europa League di domani contro la Real Sociedad a Radio Radio Mattino, esponendo il suo pensiero:

“La Roma domani giocherà una partita vera e con la squadra migliore. Non mi aspetto che Dybala faccia 90 minuti. Il miglior modo per risparmiare energie è quello di mettere i titolari. Con le riserve si rischia di andare ai supplementari con l’acqua alla gola”.