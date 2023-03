Alkmaar-Lazio, le ultimissime sulle formazioni

Alkmaar-Lazio, vasto turn over per Sarri

Sarri adotterà la filosofia dell’ampio turn over, in vista della sfida con Alkmaar. Il 1 a 2 subito all’Olimpico, porta i biancocelesti a fare un’impresa in Olanda. Il tecnico toscano, però, sembra più concentrato sul campionato, nel quale affronterà la Roma nel prossimo match.

Alkmaar-Lazio, le probabili formazioni

AZ ALKMAAR (4-3-3): Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Goes, Kerkez; Reijnders, Clasie, Mijnans; Odgaard, Pavlidis, Karlsson.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Luis Alberto, Vecino, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni.